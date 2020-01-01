هل يتم تمديد فترة إيقاف فهد المولد بعد انتهاء العقوبة؟

فهد المولد يقترب من العودة إلى الملاعب.

اقترب فهد المولد، مهاجم فريق نادي الاتحاد، من العودة مجددًا إلى الملاعب، بعد اقترابه من إنهاء فترة إيقافه لمدة عام، وهي العقوبة الموقعة عليه من جانب لجنة الرقابة على المنشطات السعودية.

وكانت لجنة الرقابة على المنشطات السعودية، قد قررت توقيع عقوبة على فهد المولد لمدة عام، بعد ثبوت تعاطيه مادة محظورة في العينة التي تم تحليلها له، بعد مباراة النصر، بالجولة 27 ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وقال علي عباس المحامي والخبير المختص في القانون الرياضي والمنازعات الرياضية أمام الاتحاد الدولي، خلال تصريحات لصحيفة "المرصد" السعودية: "في حال عودة النشاط الرياضي عقب انتاء مدة الإيقاف المحددة، سيستطيع المولد هوض مباريات بشكل طبيعي رفقة الاتحاد.

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عباس تابع: "الإيقاف بسبب المنشطات يسري على العام ولا يعلق سريان العقوبة عند إيقاف الموسم، وبالتالي عند انتهاء العام، سيعود للمشاركة في التدريبات".

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وبذلك يستطيع فهد المولد المشاركة في تدريبات الاتحاد بداية من التاسع من مايو المقبل، على أن يشارك في المباريات بشكل طبيعي، حال عودة نشاط الدوري السعودي مرة أخرى، في ظل توقفه بسبب فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يعود فهد المولد إلى الملاعب مرة أخرى في التاسع من مايو المقبل، بعد أسبوع واحد من موعد انتهاء الدوري السعودي، والذي كان محددًا من جانب اتحاد الكرة السعودي.