هل يتعلم الدوري الإسباني؟ .. إعادة مباراة كاملة بسبب خطأ في تقنية الفيديو!

إعادة مباراة كاملة في الدوري البلجيكي...

قرر المجلس التأديبي لكرة القدم في بلجيكا، إعادة مباراة أندرلخت وجينك، في نهاية العام الماضي، بسبب خطأ في تقنية الفيديو.

وتعود أحداث الواقعة إلى شهر ديسمبر الماضي، عندما أهدر براين هيينين، لاعب جينك ركلة جزاء، وأثناء تنفيذ الركلة دخل أكثر من لاعب إلى منطقة الجزاء مما يستوجب إعادة المباراة وهو لم يحدث عقب مراجعة تقنية الفيديو.

وعقب تلك الواقعة نشر نادي أندرلخت بيانًا جاء فيه: "لقد فزعنا من هذا القرار، سنقدم جميع أشكال الاستئناف الممكنة، ليس فقط لمصلحة أندرلخت وانما لمصلحة كرة القدم البلجيكية".

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ولم يتم حتى الآن تحديد الموعد الجديد للمباراة التي من المفترض أن تقام لحساب مباريات الجولة الـ 19 من الدوري البلجيكي.

جدير بالذكر أن أندرلخت يحتل المركز الثاني من سلم ترتيب الدوري البلجيكي برصيد 43 نقطة، بينما يأتي جينك في المركز الخامس من الدوري برصيد 35 نقطة.