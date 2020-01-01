هل يتعاقد ألميريا مع فايلر؟ تركي آل الشيخ يكشف الحقيقة

تركي آل الشيخ يوضح حقيقة تعاقد ألميريا مع مدرب الأهلي.

انتشرت أخبار خلال الساعات الماضية، عن اقتراب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، من تولي تدريب فريق ألميريا الإسباني، المملوك للمستشار السعودي تركي آل الشيخ.

وينافس ألميريا على الصعود إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني، تحت قيادة المدرب الإسباني جوتي.

تركي آل الشيخ كشف عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن حقيقة ما تردد حول نية التعاقد مع فايلر، حيث قال عبر منشورًا:

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"نبدأ المتبقي في مباريات الدوري يوم الأحد إن شاء الله، بقيادة المدرب القدير جوتي، ولا نلتفت الشائعات المغرضة، التي هدفها تتوهنا عن الحقيقة".

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وربطت بعض التقارير الصحفية، بين الخلاف الذي حدث بين تركي آل الشيخ وإدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، وبين رغبة تعاقد ألميريا مع فايلر، كنوع من الانتقام، ولكن المستشار السعودي نفى كل تلك الشائعات.

ويحتل ألميريا المركز الثالث في ترتيب فرق الدوري الإسباني الدرجة الثانية برصيد 50 نقطة، خلف قادش المتصدر بـ56 نقطة، وريال سرقسطة بـ55 نقطة.