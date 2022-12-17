هل يتسبب يوفنتوس في غياب بوجبا عن نهائي كأس العالم؟

أسباب منع بوجبا من دعم فرنسا

يواجه بول بوجبا، نجم فرنسا، أزمة مع ناديه يوفنتوس قد تحرمه من دعم بلاده في مباراة نهائي كأس العالم ضد الأرجنتين.

الفرنسي تعرض للإصابة بركبته في بداية الموسم ولم يلعب أي مباراة رسمية مع يوفنتوس، والتي حرمته من المشاركة مع الديوك في كأس العالم بقطر.

وفقًا لتقارير الصحيفة البريطانية "ذا ميرور" فإنّ النادي الإيطالي قد يمنع لاعبه الجديد من حضور نهائي كأس العالم، بسب إصابته، حرصًا على عودة الفرنسي سريعًا.

ومن المتوقع تواجد بوجبا بجانب زميله نجولو كانتي لاعب تشيلسي، المصاب أيضًا، وبصحبة رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون بستاد لوسيل بنهائي كأس العالم، في حال موافقة يوفنتوس على حضوره.

وكان قد خضع بوجبا لعملية جراحية في محاولة للمشاركة في قطر، لكن لم يتمكن من التعافي من غضروف الركبة حتى الآن، وغاب عن البطولة بأكملها.