هل يترك السنغال؟ سيسيه مريض وقد يغيب أمام إنجلترا

مدرب السنغال يشعر بالمرض منذ يومين

غاب مدرب المنتخب السنغالي أليو سيسيه عن المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فريقه ضد إنجلترا، حيث يلعب أسود التيرانجا ضد الأسود الثلاثة يوم الأحد ضمن دور الـ 16 من بطولة كأس العالم قطر 2022.

ومن الطبيعي أن يحضر المدرب في المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء رفقة أحد اللاعبين، لكن سيسيه تغيب بسبب شعوره بالمرض كما أعلن مساعده ريجيس بوجارت، الذي حل مكانه للحديث مع الصحفيين.

حيث قال ريجيس في المؤتمر الصحفي: " لقد كان مريضًا منذ يومين، وسمح لنا بتولي مسؤولية التدريبات أمس، بالطبع مع تعليماته للاعبين".

وواصل: "آمل أن يكون قادرًا غدًا على الحضور والجلوس على مقاعد البدلاء مع اللاعبين، لكننا على يقين من أنه سيكون هناك في الساعة العاشرة مع الفريق".

واختتم: "يمكنني أن أؤكد أنه مريض وهناك ارتفاع في درجة حرارته، ولهذا السبب علينا توخي الحذر مع وضعه".

وبالتالي فإن تواجد سيسيه على الخط في مباراة إنجلترا ليس مؤكدًا بل إنه أقرب للغياب بسبب المرض، فيما تستعد عناصر السنغال للمواجهة بكل قوة مع بقية الجهاز الفني.