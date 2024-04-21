هل يتراجع توماس توخيل عن الرحيل؟ بايرن ميونخ يحسمها

تعرف على موقف بايرن من مدربه توخيل

حسم ماكس إيبرل المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ الألماني، موقف المدرب توماس توخيل من إمكانية العدول عن قراره بالرحيل عن تدريب الفريق البافاري بنهاية الموسم الحالي.

بايرن ميونخ أعلن منذ حوالي شهرين، عن أن توخيل قرر الرحيل عن تدريب الفريق بنهاية الموسم الحالي، وذلك بعدما خسر لقب الدوري الألماني لمصلحة باير ليفركوزن، والخروج المبكر في كأس ألمانيا.

وقال إيبرل خلال تصريحات عبر قناة "ZDF" الألمانية: "قرار الرحيل كما قال توخيل بأنه مازال قائمًا، ولهذا لا يحتاج إلى إعادة مناقشته فيه".

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وأضاف المدير الرياضي لبايرن: "قرار رحيل توخيل كان جماعيًا، ولهذا السبب لا نحتاج إلى مناقشته فيه".

وفقد بايرن ميونخ بطولتي الدوري الألماني وكأس ألمانيا، ولم يتبقى أمامه سوى المنافسة على دوري أبطال أوروبا، حيث سيواجه ريال مدريد في نصف نهائي البطولة.