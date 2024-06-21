هل يتراجع اتحاد الكرة عن قراره؟ تطور "صادم" بشأن قوائم الأندية قبل النخبة الآسيوية

حقيقة تراجع اتحاد الكرة عن قراره تصدم الهلال والنصر

شهدت مسألة تقليص قوائم أندية دوري روشن السعودي تطورًا جديدًا، سيصدم ناديي الهلال والنصر، وذلك قبل بداية الموسم الجديد، الذي سيشهد مشاركة الزعيم والعالمي بجانب الأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وكانت صحيفة "الجزيرة" قد أكدت على أن اتحاد الكرة يدرس تأجيل قرار تقليص عدد قوائم أندية دوري روشن، إلى موسم 2025-26، وهو الأمر الذي قد يُفرح الهلال والنصر، بعدما اعترض الثنائي على القرار.

وينص القرار على أن يتم تقليص قوائم الأندية في دوري روشن إلى 25 لاعبًا بدلًا من 30، بالإضافة إلى زيادة الأجانب إلى 10 لاعبين في قائمة كل فريق، بشرط أن يتم التعاقد مع 2 غير سعوديين من مواليد 2003 فيما فوق.

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ولكن .. أكد الإعلامي إبراهيم العتيق عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، على أن اتحاد الكرة السعودي لن يؤجل أو يدرس حتى إلغاء قرار تقليص القائمة.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "حسب ما وصلني .. الاتحاد السعودي لكرة القدم لن يؤجل ولم يدرس حتى قرار إلغاء الـ15 لاعبًا محليًا، و10 لاعبين أجانب".

وبذلك سيتعرض ناديي الهلال والنصر للصدمة، بعد أن اعترضا على القرار، خاصة وأن الثنائي سيشارك في دوري أبطال آسيا للنخبة، وهو ما يعني احتياجهما للمزيد من اللاعبين.