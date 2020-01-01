هل يؤثر تأجيل تصفيات آسيا المشتركة على كأس العالم 2022؟

أحد أبرز المباريات التي تم تأجيلها التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس آسيا 2023 وكاس العالم 2020

تشهد لعبة كرة لقدم حول العالم العديد من الأخبار المتسارعة بعد تفشي فيروس كورونا في العديد من الدول، مما أثر بشكل مباشر على بعض المسابقات سواء عالميًا أو في منطقة الشرط الأوسط.

أحد أبرز المباريات التي تم تأجيلها التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس آسيا 2023 وكاس العالم 2020.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد أعلنوا تأجيل التصفيات الآسيوية المقبلة لكأس العالم قطر 2022 FIFA على النحو التالي:

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تم تأجيل المباريات المقررة خلال النافذة الدولية في الفترة من 23 إلى 31 مارس 2020 و1 إلى 9 يونيو 2020 إلى تواريخ لاحقة والاتحاد الآسيوي يناقش FIFA عن المزيد من التفاصيل بخصوص المباريات المؤجلة، من أجل دعم الجمعيات الأعضاء المعنية.

وأصدر الاتحاد الدولي بيانًا رسميًا جاء فيه : " بعد التشاور مع الاتحادات الأعضاء في آسيا، وافق الفيفا والاتحاد الآسيوي لكرة القدم (AFC) على تأجيل التصفيات الآسيوية المقبلة لكأس العالم قطر 2022".

وأضاف البيان : "تم تأجيل المباريات المقررة خلال الفترة من 23 إلى 31 مارس 2020 و1 إلى 9 يونيو 2020 حتى إشعار آخر".

وتابع البيان: "يتناقش الفيفا والاتحاد الآسيوي حول المباريات المؤجلة ومع ذلك، من أجل دعم الجمعيات الأعضاء المعنية، وشريطة أن تفي سلامة جميع الأفراد المعنيين بالمعايير المطلوبة، ويمكن إقامة مباريات خلال الفترة من مارس أو يونيو 2020، ولكن بشرط أن تكون هناك موافقة مسبقة من الفيفا والاتحاد الآسيوي".

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وأنهى البيان : "سيواصل كلاً من الفيفا والاتحاد الآسيوي تقييم الوضع فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا وسيقرران ما إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من التغييرات في جدول التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022، وذلك بهدف حماية سلامة وصحة جميع الأفراد المعنيين".

التصفيات الآسيوية وصلت إلى الجولة الخامسة حتى الآن في دور المجموعات المؤهل إلى بطولتي كأس العالم 2020 وكأس آسيا 2023.

نظام التصفيات الآسيوية المشتركة

قام الاتحاد الآسيوي بتقسيم المنتخبات المشاركة في القرعة إلى ٥ مستويات، بحيث يضم كل مستوى ٨ منتخبات، ويكون كل منتخب في التصنيف الأول على رأس مجموعة لتخرج القرعة بثماني مجموعات كل مجموعة مكونة من ٥ منتخبات.

ويتأهل 12 منتخبًا إلى المرحلة النهائية للتصفيات المؤهلة لكأس العالم، وهي المنتخبات صاحبة الصدارة في كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 من أصحاب المركز الثاني، بجانب ضمانها التأهل لنهائيات كأس آسيا التي ستقام في الصين.

بينما سينافس أفضل 24 منتخبًا بخلاف المنتخبات الـ 12 الأولى في دور منفصل للتصفيات، بحثًا عن 12 مكانًا متبقيًا في كأس آسيا التي تضم 24 منتخبًا.

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هل يؤثر ذلك التأجيل على كأس العالم 2022

بالتأكيد حسابات المنطق تؤكد إنه لا يوجد أي تأثير على بطولة كأس العالم قطر 2022 خاصة وإن الاتحاد الآسيوي بالاتفاق مع الفيفا حدد المواعيد الجديدة لهذه المباريات التي تم تأجيلها، ويؤكد ذلك حرص المسؤولين على استكمال التصفيات حتى تصل إلى مراحلها الأخيرة دون وجود أي أزمات.

وحتى في حال استمرار تأثير فيروس كورونا على الموعد الجديد الذي تم تحديده من قبل الفيفا فالأزمة حينها ستكون عالمية، خاصة لو استمر هذا الأمر للصيف المُقبل.

ولكن في كافة الأحوال فمازال هناك وقتًا كبيرًا لإنهاء جميع مراحل التصفيات بأي طريقة ممكن من قبل الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم.