هل وافق رونالدو على عرض النصر؟ بيرس مورجان يكشف الحقيقة

الكشف عن حقيقة موافقة رونالدو على عرض النصر

كشف الصحفي الإنجليزي الشهير بيرس مورجان، عن حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية، حول موافقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على العرض المقدم من نادي النصر السعودي من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية، قد أكدت على أن رونالدو اقترب من الموافقة على الانتقال إلى نادي النصر السعودي لمدة عامين، على أن يحصل على راتب يصل إلى 200 مليون يورو. "اقرأ التفاصيل"

ونشر مورجان عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي خبر صحيفة ديلي ميل، التي أكدت فيه على أن رونالدو وافق على عرض قيمته 173 مليون جنيه إسترليني.

ونفى بيرس الخبر المنشور بشأن موافقة رونالدو على عرض نادي النصر، حيث اكتفى بعبارة "لا لم يفعل".

ويرتبط مورجان بعلاقة صداقة قوية مع رونالدو، حيث أجرى معه حوارًا صحفيًا منذ أيام أثار الجدل، تسبب في قيام نادي مانشستر يونايتد بفسخ العقد مع اللاعب البرتغالي.