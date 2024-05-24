هل هو سبب الرحيل؟ تفاصيل الخلاف الأخير بين تشافي وإدارة برشلونة!

العلاقة لم تسر على ما يرام خلال الأشهر الأخيرة

ستبدأ أسباب إقالة تشافي هيرنانديز المفاجئة من تدريب برشلونة تتكشف السبب تلو الآخر، الآن الحديث عن بعض ملفات سوق الانتقالات التي تسببت في رحيل المدرب الكتالوني.

وذكرت إذاعة راديو كتالونيا، أن تشافي وضع إستراتيجية لسوق الانتقالات الصيفية المقبل، يبدو أنها لم ترق إدارة برشلونة الرياضية وعلى رأسها ديكو.

تشافي أراد خروج بعض اللاعبين مثل روبرت ليفاندوفسكي ورونالد أراوخو وجواو فيليكس، لكن برشلونة لم يوافق على هذه المتطلبات.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الإذاعة ذكرت أن الإدارة أخطرت تشافي أنهم لن يستطيعوا جلب مهاجم من خصائص ليفاندوفسكي ولا يملكون المال لشراء بديل له، كما أنهم يرون أن أراوخو من أهم أعمدة الفريق.

قد لا يكون ذلك السبب الرئيس لرحيل تشافي، لكنه خلاف جديد يظهر من الخلافات التي يبدو أنها عصفت بملف كرة القدم في برشلونة خلال الأشهر الأخيرة.