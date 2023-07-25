"هل هناك لاعبة مغربية مثلية؟".. سؤال صادم يشعل مؤتمرًا صحفيًا وبي بي سي تعتذر

ما هي القصة كاملة؟

لم تستطع غزلان الشباك قائدة منتخب المغرب للسيدات كبح معالم الاندهاش على وجهها بعد توجيه إليها سؤالًا "غير لائق" في المؤتمر الصحفي الأحد الماضي قبل المباراة الافتتاحية أمام ألمانيا.

سيدات المغرب افتتحن حملتهن في كأس العالم للسيدات بخسارة ثقيلة أمام وصيف أوروبا ألمانيا بسداسية دون رد لتصعب المهمة على لبؤات الأطلس مبكرًا في بداية تلك الرحلة التاريخية.

لكن قبل تلك المباراة بأربع وعشرين ساعة حدث أمر أجبر الشبكة العالمية بي بي سي على الاعتذار لاحقًا من قائدة المنتخب.

ماذا حدث؟

"باعتبار أن المغرب دولة تُجرم المثلية، هل هناك أي لاعبة مثلية في منتخب المغرب للسيدات؟"

سؤال تم طرحه باللغة الإنجليزية على لاعبة المغرب التي تجاوبت بملامح استغراب قبل أن يتدخل منسق فيفا ويمنع الصحفي من تكملة سؤاله والرد عليه بأنه السؤال السياسي وغير مسموح به.

لم يتوقف الصحفي هنا بل أكمل "هذا ليس له علاقة بالسياسية، من فضلك دعها ترد عليّ". في النهاية، تجاهلت غزلان الشباك السؤال ولم يتم التوقف عند الأمر.

لتنشر شبكة بي بي سي بعدها بيانًا تستنكر فيه أفعال الصحفي وتقدم اعتذارًا لما بدر داخل المؤتمر الصحفي.

ماذا الآن لمنتخب المغرب للسيدات؟

المغرب يتذيل مجموعته الثامنة في كأس العالم دون رصيد وبفارق ستة أهداف عليه، ويحتاج الفوز بالمواجهتين المقبلتين لتحسين حظوظه في الصعود.

ويقابل المنتخب المغربي نظيره كوريا الجنوبية في 30 يوليو الساعة السابعة والنصف صباحًا بتوقيت مصر والسعودية بينما يختتم دور المجموعات بمواجهة كولومبيا في الثالث من أغسطس في الواحدة ظهرًا.