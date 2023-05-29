هل هم من حرضوه؟! .. ليفربول يرسل عرضًا لضم كوندي وبرشلونة يرد!

علي رفعت
Jules Kounde Barcelona 2022-23Getty Images
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النادي الكتالوني يملي شروطه!

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن وجود عرض من قبل فريق ليفربول من أجل الحصول على خدمات مدافع برشلونة جول كوندي في سوق الانتقالات الصيفية.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل"، والتي أكدت أن النادي الإنجليزي يسعى لاستغلال الوضع الحالي لكوندي في برشلونة بعد طلبه الرحيل.

وكان اللاعب قد طلب من إدارة ناديه الرحيل نظرًا لعدم حصوله على الدقائق التي تم وعده بها في المركز الذي يفضله وهو قلب الدفاع، حيث يستغله المدير الفني تشافي هيرنانديز كظهير أكثر.

ويطلب برشلونة الحصول على مبلغ يقدر بـ 60 مليون يورو، وهو أكثر بقليل من ذلك الذي دفعه من أجل الحصول على خدمات اللاعب قادمًا من إشبيلية في الصيف الماضي.

جدير بالذكر أن كوندي كان مطلوبًا من قبل تشيلسي في الصيف الماضي، لكن النادي الكتالوني نجح في إقناع اللاعب بمشروعه وبعرضه المالي أكثر من غيره.

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