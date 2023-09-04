تابع منافسات دوري روشن السعودي عبر

هل منح النصر الضوء الأخضر إلى الهلال للعب في "الأول بارك"؟

أحمد فرهود
Al Hilal VS Al Nassr 2023-2024Getty
النصرالهلالدوري روشن السعودي

حقيقة لعب نادي الهلال في "الأول بارك"

SHAHID 1920*300 AUGUST 2023SHAHID

"هل أعطى نادي النصر (موافقته) إلى فريق الهلال لخوض مبارياته على ملعب (الأول بارك)؟!".. سؤال يطرحه الآلاف من عشاق اللعبة في المملكة العربية السعودية، بعد الأخبار الأخيرة المنتشرة بقوة، في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الهلال يبحث عن استاد في الموسم الرياضي الحالي؛ بعد قرار إغلاق ملعبي الملك فهد الدولي و"الملز"، في العاصمة الرياض لـ"الإصلاحات"؛ استعدادًا لاستضافة المملكة العربية السعودية، بطولة كأس أمم آسيا 2027.

وفي هذا السياق.. نقل الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل، عن مصدر مسؤول بنادي النصر، عدم صحة خوض الزعيم الهلالي، مبارياته على ملعب "الأول بارك"، الخاص بقلعة العالمي.

المباريات التالية

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وكتب المريسل عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، اليوم الإثنين: "قمت بالاتصال بمسؤول في النصر، وسألته عن حكاية موافقتهم لخوض نادي الهلال، مبارياته على الأول بارك.. فأفادني أن ذلك غير صحيح".

وأكد المسؤول النصراوي - حسب ما نقله المريسل -، على أنه لم يصل إلى قلعة العالمي، أي شيء بخصوص هذا الأمر، لا من قريب ولا من بعيد.

SHAHID 1920*700 AUGUST 2023SHAHID

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

207723 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 98957كريم بنزيما
  • 10670خاليدو كوليبالي
  • 19233روبرتو فيرمينو
  • 8748نجولو كانتي
  • 23341مارسيلو بروزوفيتش
  • 46774صفقة أخرى
207723 الأصوات

اختيارات المحررين