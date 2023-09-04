هل منح النصر الضوء الأخضر إلى الهلال للعب في "الأول بارك"؟

حقيقة لعب نادي الهلال في "الأول بارك"

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"هل أعطى نادي النصر (موافقته) إلى فريق الهلال لخوض مبارياته على ملعب (الأول بارك)؟!".. سؤال يطرحه الآلاف من عشاق اللعبة في المملكة العربية السعودية، بعد الأخبار الأخيرة المنتشرة بقوة، في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

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الهلال يبحث عن استاد في الموسم الرياضي الحالي؛ بعد قرار إغلاق ملعبي الملك فهد الدولي و"الملز"، في العاصمة الرياض لـ"الإصلاحات"؛ استعدادًا لاستضافة المملكة العربية السعودية، بطولة كأس أمم آسيا 2027.

وفي هذا السياق.. نقل الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل، عن مصدر مسؤول بنادي النصر، عدم صحة خوض الزعيم الهلالي، مبارياته على ملعب "الأول بارك"، الخاص بقلعة العالمي.

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وكتب المريسل عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، اليوم الإثنين: "قمت بالاتصال بمسؤول في النصر، وسألته عن حكاية موافقتهم لخوض نادي الهلال، مبارياته على الأول بارك.. فأفادني أن ذلك غير صحيح".

وأكد المسؤول النصراوي - حسب ما نقله المريسل -، على أنه لم يصل إلى قلعة العالمي، أي شيء بخصوص هذا الأمر، لا من قريب ولا من بعيد.

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