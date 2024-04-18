"هل لديك أي مشاعر؟".. روديجر يسخر من نجم ريال مدريد بعد إسقاط مانشستر سيتي!

ليلة تاريخية لعشاق الميرينجي

ليلة تاريخية قضاها نادي ريال مدريد الإسباني، بعد تغلبه على مانشستر سيتي، وتأهله إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

المدافع الألماني أنطونيو روديجر، قرر السخرية من زميله توني كروس والمزاح معه، بعدما ظهرت عليه مشاعر الفرحة الجنونية، عقب التأهل الذي جاء بصعوبة عن طريق ركلات الترجيح.

ونشر الألماني صورة مع مواطنه كروس عبر موقع إنستجرام وهما يحتفلان بالتأهل، وعلق عليها قائلًا:"يمكنك إظهار مشاعرك الآن؟".

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ويأتي هذا التعليق من روديجر بسبب الطبيعة الجادة للغاية التي يتمتع بها كروس، مما جعل البعض يلاحظ أنه نادرًا ما يُظهر أي مشاعر مثل باقي اللاعبين.

وكان ريال قد تعادل على أرضه في الذهاب بنتيجة 3/3، ليكرر نفس التعادل على ملعب الاتحاد ولكن بهدف لكل فريق، حيث سجل رودريجو هدف الضيوف وتعادل كيفين دي بروينه، ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح التي انتهت 4/3، حيث شهدت تألق لافت من الحارس أندريه لونين الذي تصدى لركلتين، بينما كان روديجر صاحب اللقطة الأخيرة بتسديده لركلة الفوز.

جدير بالذكر أن فوز ريال جعله يلاقي بايرن ميونخ في الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا، وفي حالة فوزه سيلعب أمام الفائز من باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند في النهائي.