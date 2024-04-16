هل لبرشلونة علاقة بالأمر؟ حكم إسباني: نيجريرا "القوي" اتصل بي ليهددني!

النادي الكتالوني يواجه أزمة ثقة

في وقت سابق، تقدم الحكم الإسباني السابق إسترادا فيرنانديز بشكوى ضد نائب رئيس لجنة الحكام الأسبق خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا، بسبب مزاعم بالفساد الرياضي في مدفوعات لتقديم المشورة لبرشلونة.

إسترادا طلب التحقيق في "قضية إنريكيز نيجريرا" للدفاع عن شرف الحكام بعد أن أثرت هذه القضية على سمعة لجنة التحكيم الإسبانية.

الآن تحدث نيجريرا في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية حول الأمر فقال: "تقدمت بالشكوى لأنني أشعر أن شرفي قد تم تلطيخه. لقد عملت في مجال التحكيم لمدة عشرين عامًا وأنا غاضب من المدفوعات التي قدمها أحد أندية كرة القدم لنائب رئيس الحكام".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل



وبسؤاله عن فساد التحكيم الإسباني من عدمه قال: "يجب أن نفرق بين مدفوعات نادٍ لنائب الرئيس وعمل الحكام. هناك تشابك في المعلومات، لكن الأمر يظل عن شخصية واحدة لا أكثر في مجتمع التحكيم".

وأكد فيرنانديز أن نيجريرا "كان يتمتع بكل القوة في مجال التحكيم" مؤكدًا أنه هو من عينه حكمًا دوليًا، وأنه "اتصل به ليهدده آنذاك بسبب أشياء لها علاقة بطاقمي المساعد".. مشددًا على أن دفع أحد الأندية أموالًا خارج المرصود لنيجريرا أمر يمثل "تضاربًا وحشيًا للمصالح".