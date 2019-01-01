هل كان السبت الأخير لخاميس رودريجيز مع ريال مدريد؟

النجم الكولومبي يعطي مؤشرات واضحة بخصوص مستقبله

بدا صانع ألعاب ريال مدريد خاميس رودريجيز، متفائلاً أكثر من أي وقت مضى، وذلك بعد عودته للمشاركة بالقميص الملكي للمرة الأولى، منذ انتهاء إعارته مع بايرن ميونخ، والتي امتدت لنحو عامين.

وسجل صاحب الأهداف السينمائية حضوره الأول مع الميرينجي هذا الموسم، بحصوله على 55 دقيقة في مباراة اليوم ضد بلد الوليد، التي استضافها ملعب "سانتياجو بيرنابيو"، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في إطار منافسات الأسبوع الثاني لليجا.

وعبر لاعب موناكو السابق عن سعادته الغامرة بعودته للدفاع عن ألوان ريال مدريد للمرة الأولى منذ عامين، واصفًا ذلك "بالشعور الفريد من نوعه"، في تغريدة عبر حسابه على الموقع الاجتماعي تويتر".

وأعطى نجم مونديال البرازيل 2014، مؤشرات واضحة إلى أنه لن يكون السبت الأخير بالنسبة له في "سانتياجو بيرنابيو"، باستخدام صيغة المستقبل، في تعهده أمام الجماهير بتقديم مستوى أفضل في قادم المواعيد.

وكتب خاميس "كان شعورًا فريدًا من نوعه بفضل المودة والمحبة، وسنستمر في العمل على التحسن".

في واقعة طريفة.. ميسي ينضم لأحد أندية دوري الدرجة الثالثة ورونالدو قد يلحق به 😅 pic.twitter.com/9HP95kS18Y — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 24, 2019

وكانت الشكوك تحوم حول مستقبله في بداية فصل الصيف، باعتباره من العناصر الفائضة عن حاجة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، إلا أن أوضاعه تغيرت من النقيض إلى النقيض بعد إصابة الشاب الإسباني ماركو أسينسيو، ليبقي عليه النادي بعدما كان مرشحًا فوق العادة للانتقال إما لصفوف أتليتكو مدريد أو نابولي.