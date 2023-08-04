هل قرر الرحيل؟ إنريكي يرد على أنباء مغادرته الصادمة لباريس سان جيرمان!

شكوك مبكرة حول مستقبل المدرب الإسباني

رد لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان برسالة غير مباشرة، على التكهنات التي أثيرت مؤخرًا حول مستقبله مع الفريق الفرنسي.

إنريكي تم تعيينه هذا الصيف كمدرب لباريس خلفًا لكريستوف جالتييه، ومع ذلك خرجت بعض الشائعات التي تؤكد رحيله بسبب حالة الفوضى التي يعيشها النادي والشكوك حول مستقبل كيليان مبابي.

إنريكي خرج برسالة مقتضبة على موقع "إنستجرام" قائلًا:"الجميع لشخص واحد وشخص واحد للجميع".

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ومن جانبه قال المتحدث الرسمي لإنريكي عن هذه الشائعات:"هذه الأقاويل سخيفة للغاية وبعيدة تمامًا عن الصحة".

واختار المدرب الإسباني الخروج بالرسالة باللغة الفرنسية لجماهير باريس، حيث تم تبريرها كمحاولة لنفي أي شائعات حول رحيله المبكر عن صفوف النادي.

يذكر أن إنريكي كان مدربًا لمنتخب إسبانيا قبل انتقاله لباريس، حيث تمت إقالته من منصبه بعد الخروج من المغرب في كأس العالم قطر 2022.