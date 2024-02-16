هل قال ريال مدريد؟ مبابي يخبر زملاءه في باريس بقراره النهائي!

النجم الفرنسي يواصل إسالة الحبر.

أخطر الفرنسي كيليان مبابي زملاءه في باريس سان جيرمان بشكل واضح بأنه سيغادر الفريق العاصمي الصيف المقبل كلاعب حر.

وأفاد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو بأن مبابي تحدث إلى زملائه في باريس عن الرحيل بشكل عام، لكنه لم يذكر لهم أي تفاصيل عن ناديه المستقبلي.

وبالتحديد أفاد رومانو بأن مبابي لم يقل أي تفاصيل تخص ريال مدريد في الوقت الراهن لزملائه، وهو النادي الذي يرجح انتقال مبابي إليه أكثر من أي وجهة أخرى.

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لكن رومانو يؤكد أن غرفتي ملابس ريال مدريد وباريس سان جيرمان لديهما التأكد الكامل حول قرار مبابي بالانتقال إلى النادي الملكي الصيف المقبل كلاعب حر.

وكان رومانو قد أفاد يوم أمس بأن مبابي أخطر إدارة باريس سان جيرمان رسميًا برحيله عن صفوف الفريق بدءًا من الموسم المقبل، أي أنه لن يكتب عقدًا جديدًا رفقة الفريق العاصمي.