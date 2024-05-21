هل قالت ريال مدريد؟ فايزة العماري تشير إلى وجهة مبابي!

ربما باتت أسهل الصفقات توقعًا في الميركاتو

أشارت والدة كيليان مبابي ووكيلة أعماله، فايزة العماري، مرة أخرى إلى مستقبل نجلها الذي لن يكون سوى ريال مدريد على الأرجح.

وقالت في تصريحات نقلتها شبكة "آر إم سي سبورت" حينما سئلت عن وداعية مبابي لباريس فقالت: "بأمانة، الأمر أشبه بالانفصال، إنها ساحرة.. باريس مدينة ساحرة".

وحينما سئلت عن الوجهة المرجحة لمبابي أجابت بشكل بديهي: "أعتقد أنكم تعرفون بالفعل!".

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وكان مبابي قد أعلن رحيله عن صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي بحلول الموسم الجاري، بعد فترة قدرت بسبعة مواسم بين صفوف الفريق العاصمي.

ويبدو العد تنازليًا فقط من أجل إعلان ريال مدريد عن صفقة كيليان مبابي، الذي على الأرجح سيكون عقب انتهاء منافسات الفريق الملكي في دوري أبطال أوروبا.