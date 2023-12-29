هل فوز الأهلي على الخليج "غير شرعي"؟ .. حرب تحكيمية بسبب ركلة الجزاء الحاسمة

جدل تحكيمي كبير في مباراة الأهلي والخليج

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أشعلت "ركلة الجزاء" التي تحصل عليها النادي الأهلي أمام الخليج، ومنحته الفوز في المباراة، مساء يوم الجمعة، جدلًا تحكيميًا كبيرًا، في وسائل الإعلام السعودية.

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الأهلي حصل على "ركلة جزاء"، في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة أمام الخليج؛ ليسجل منها متوسط الميدان الإيفواري فرانك كيسييه، الهدف الوحيد، ضمن منافسات الجولة 19 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

المحلل التحكيمي محمد فودة كشف عن أن قرار احتساب "ركلة الجزاء" لقلعة الراقي، في مباراته أمام الخليج، مساء يوم الجمعة، غير صحيح.

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وأشار فودة في تصريحات لبرنامج "أكشن مع وليد"، إلى أن البرازيلي روجر إيبانيز، مدافع النادي الأهلي، الذي تحصل على "ركلة الجزاء"، كان عائدًا من التسلل، قبل عرقلته داخل منطقة الـ18.

وأوضح المحلل التحكيمي، أن الحكم كان يجب عليه أن يلغي احتساب "ركلة الجزاء"؛ بحجة وجود حالة تسلل في بداية اللعبة، على إيبانيز.

ومن ناحيته.. رد المحلل التحكيمي الآخر سمير عثمان؛ بتأكيده على صحة "ركلة الجزاء"؛ لأن اللعبة التي تم عرقلة إيبانيز فيها، تعتبر جديدة وبعيدة عن حالة التسلل؛ وذلك عقب لمس لاعب الخليج الكرة.

SHAHID