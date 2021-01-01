هل فقد ريال مدريد الأمل؟ عرض إيطالي لهازارد في يناير

عرض إيطالي لإيدين هازارد للرحيل في يناير! موقف ثابت لزيدان من اللاعب.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن وجود عرض إيطالي للنجم البلجيكي إيدين هازارد للرحيل عن ريال مدريد في يناير الجاري.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أوضحت أن نادي إنتر قد يسعى للحصول على خدمات النجم البلجيكي لصالحه.

وبحسب ما أوضحت الصحيفة فأن إدارة ريال مدريد لا تزال تثق في اللاعب وفي قدراته الفنية الكبيرة التي اشترته من أجلها من تشيلسي.

المزيد من الفرق

زيدان: أسينسيو الآن أفضل بكثير وأنا سعيد من أجله

وفي الوقت نفسه يرى زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد أن الفريق لا يملك أي لاعب بنفس إمكانيات هازارد على صناعة الفارق في أفضل حالاته.

ويمر هازارد بفترة سيئة من مسيرته الكروية في صفوف ريال مدريد منذ أن انضم للنادي الملكي قادمًا من تشيلسي قبل حوالي عام ونصف.

وكان هازارد قد تعرض للكثير من الإصابات والانتقادات بسبب حالته البدنية السيئة التي ظهر عليها منذ اليوم الأول في صفوف ريال مدريد.

جدير بالذكر أن هازارد شارك حتى الآن في 30 مباراة مع ريال مدريد سجل خلالهم ثلاثة أهداف وصنع سبعة وهو الآن في موسمه الثاني مع الفريق.