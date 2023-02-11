هل فسخ يوفنتوس عقد بول بوجبا؟ ماسيميليانو أليجري يجيب

المدير الفني ليوفنتوس يوضح الحقيقة!

نفى ماسيميليانو أليجري المدير الفني لنادي يوفنتوس أن يكون النادي قد قرر فسخ عقد لاعبه الفرنسي بول بوجبا العائد الصيف الماضي من مانشستر يونايتد.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها المدير الفني وأكد خلالها أن بوجبا لا يزال يعاني من الإصابة وهذا هو السبب في تأخر عودته للملاعب حتى الآن.

وقال أليجري في مؤتمر مباراة فيورنتينا القادمة: "بوجبا غير متاح، لا يمكن أن يكون ضمن الفريق في الوقت الحالي، آسف لكن ذلك هو الواقع".

وأضاف: "هو لا يزال مصابًا ولا نعلم متى سوف يعود، أنا أول من ينتظر عودته، ربما يحدث ذلك بعد 20 يومًا".

جدير بالذكر أن تقارير سابقة كانت قد أكدت أن بوجبا سيتم فسخ عقده في يوفنتوس بسبب تكرار تعرضه للإصابات.