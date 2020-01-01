هل فاوض الزمالك أحمد فتحي؟ أمير مرتضى يكشف الحقيقة

الزمالك يكشف موقفه من التعاقد مع أحمد فتحي.

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، حقيق تفاوض ناديه مع أحمد فتحي، لاعب النادي الأهلي، بعد تأكد رحيله عن القلعة الحمراء، بنهاية الموسم الحالي.

أحمد فتحي رفض عرض الأهلي لتجديد عقده، بعدما عرض الأخير مبلغ 12 مليون جنيهًا في الموسم الواحد، مع تحمل الضرائب التي قد تصل إلى 5 ملايين جنيهًا.

أمير مرتضى قال خلال تصريحات للموقع الرسمي لنادي الزمالك: "لم نفاوض أحمد فتحي، وكل ما يقال أنه اعتذر عن الانضمام لنادي الزمالك ليس صحيحًا".

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المشرف على الكرة بالزمالك تابع: "مع كامل الاحترام إلى أحمد فتحي، ولكن سياسة الزمالك هي التعاقد مع لاعبين لديهم القدرة على العطاء داخل الملعب، لأطول فترة ممكنة".

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مرتضى أردف: "ليس للزمالك علاقة بقصة انتهاء عقد أحمد فتحي مع الأهلي، سنقوم بفتح ملف الصفقات خلال الوقت المناسب، بالتنسيق مع الإدارة، للنظر إلى احتياجات الفريق ورؤية الجهاز الفني".

واختتم أمير مرتضى تصريحاته قائلًا: "التفكير حاليًا هو مساهمة نادي الزمالك في دوره المجتمعي، من أجل التوعية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد".

جاء رد أمير مرتضى، بعدما خرجت تقارير إعلامية، تشير إلى أن الزمالك استطلع رأي أحمد فتحي للزمالك، ولكن الأخير اعتذر.