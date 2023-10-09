هل عدلها الفيفا بسبب السعودية؟ .. قواعد جديدة لتنظيم كأس العالم 2034!

تعديل كبير في شروط التقدم لتنظيم البطولة!

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن تعديل كبير على قواعد وشروط التقديم لتنظيم بطولة كأس العالم 2034 التي لم يتم تحديد المنظم الخاص بها بعد.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "جارديان"، والتي أكدت أن أبرز تلك القواعد تخص الملاعب التي ستقام عليها البطولة، حيث كان الاتحاد الدولي يشترط سابقًا وجود 14 ملعبًا للبطولة.

وكان من ضمن الاشتراطات أن يكون سبعة من تلك الملاعب جاهزًا بالفعل في الوقت الحالي، وهو ما تغير إلى أربعة ملاعب فقط، بما فيهم تلك التي تحت الإنشاء.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه المملكة العربية السعودية اعتزامها الترشح لاستضافة البطولة الكبرى، بعدما تأكد أن المنظم القادم سيكون آسيويًا، عقب فوز ملف إسبانيا والمغرب والبرتغال بتنظيم النسخة القادمة، التي ستقام مباريات منها في أمريكا الجنوبية أيضًا.

وأكد المتحدث باسم الاتحاد الدولي للصحيفة أن تلك الشروط يتم تغييرها حسب الحاجة، وأن نسخة 2034 تم تخفيض المتطلبات الخاصة بالملاعب فيها نظرًا إلى بعد الفترة الزمنية، والرغبة في أن يكون هناك إمكانية أكبر لتحديث وبناء الملاعب.