هل طلب رحيل كنو عن الهلال؟ .. رينارد يخرج عن صمته

كنو حديث صحف العالم بعد تألقه في مونديال قطر، لكن هل يرحل بتوصية من رينارد؟

مع كثرة الحديث في الإعلام عن ضرورة احتراف اللاعبين السعوديين في أوروبا خلال الفترة المقبلة، تم إقحام اسم الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني للمنتخب السعودي، في المفاوضات.

صحف تركية تحدثت عن العروض التي تلقاها محمد كنو؛ لاعب وسط الهلال، زاعمة أن رينارد تدخل من أجل إقناع إدارة الزعيم بالموافقة على عرض بشكتاش للاعب.

رينارد لم يصمت كثيرًا، فعقب ساعات قليلة من انتشار هذه الأخبار، خرج نافيًا تمامًا صحتها، مؤكدًا أن هذا ليس من اختصاصه.

وكتب المدرب الفرنسي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "شائعات أنني طلبت من الأندية تسهيل انتقال اللاعبين السعوديين لأندية أجنبية كاذبة ولا أساس لها من الصحة، هذا ليس عملي وليس ضمن نطاق مهامي".

يذكر أن كنو من الأسماء التي برزت بشدة مع المنتخب السعودي في كأس العالم قطر 2022، وأصبح حديث الصحف الأجنبية، رغم وداع منتخب بلاده للبطولة من دور المجموعات برصيد ثلاث نقاط فقط، حصدها من فوز تاريخي أمام الأرجنتين، ثم هُزم أمام بولندا والمكسيك.