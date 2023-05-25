هل طلب الرحيل عن برشلونة؟ جول كوندي يكشف الحقيقة

كشف الفرنسي جول كوندي عن ملامح مستقبله وسط الكثير من التكهنات عن مصيره في النادي الكتالوني، بعدما تواردت العديد من الأنباء عن رحيله عن برشلونة.
وكتب كوندي عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "كي أوضح الأمور، لم أطلب أبدًا الرحيل، لذلك أنا غير ذاهب إلى أي مكان".
وكانت تقارير صحفية قد أشارت طيلة الساعات الماضية إلى أن كوندي سيكون ورقة برشلونة الرابحة لجلب أموال كبيرة تضخ إلى خزائنه لتساعده في الميركاتو الصيفي المقبل.
التقارير استندت إلى رغبة اللاعب نفسه في الرحيل، وموافقته على سماع برشلونة للعروض المقدمة إليه، ودافعه في ذلك كان عدم رغبته في اللعب بمركز الظهير الأيمن، الذي اعتمد عليه تشافي فيه لفترات طويلة من الموسم الجاري.
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