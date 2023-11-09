هل ضمت براهيم دياز؟ حمدالله خارج قائمة المغرب لتوقف نوفمبر

مهاجم الاتحاد فقد مكانه في منتخب بلاده

أعلن وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب قائمة اللاعبين المستدعاة لتوقف نوفمبر الجاري، وقد خلت من مهاجم الاتحاد عبد الرزاق حمدالله.

منتخب أسود الأطلس سيُواجه إريتريا وتنزانيا في تصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

حمدالله ورغم إحرازه 5 أهداف في دوري روشن السعودي إلا أنه لا يحظى بفترة إيجابية حاليًا، وقد استبعده المدرب السابق للاتحاد، نونو سانتو، من مواجهة القوة الجوية الأخيرة في دوري أبطال آسيا، وهو ما أدى فيما يبدو لعدم تواجده في قائمة منتخب بلاده.

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قائمة المغرب وعلى عكس التوقعات لم تضم كذلك اسم براهيم دياز صانع ألعاب ريال مدريد الذي كان مثار جدل كبير خلال الأسابيع الأخيرة حول المنتخب الذي سيختار تمثيله دوليًا، وقد رجحت عديد التقارير اختياره للمغرب وتواجده ضمن معسكر نوفمبر لكن ذلك لم يحدث ليؤجل الأمر للتوقف القادم.

القائمة ضمت نجوم المغرب أصحاب إنجاز المركز الرابع في كأس العالم 2020 وعلى رأسهم ياسين بونو ويوسف النصيري وحكيم زياش وعزالدين أوناحي وسفيان أمرابط وأشرف حكيمي.