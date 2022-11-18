هل سيُشارك أمام السعودية؟ حسم موقف ميسي من المُباراة الافتتاحية

الأسطورة الأرجنتينية جاهز للمونديال

خفف منتخب الأرجنتين المخاوف بشأن إصابة ليونيل ميسي نجم راقصي التانجو قبل يومين فقط من انطلاق كأس العالم 2022 بعدما غاب عن بداية الجلسة التدريبية المفتوحة اليوم الجمعة، والتى شهدت تواجد إعلام كثيف لرؤية نجم باريس سان جيرمان.

وشهدت الساعات الماضية قلق كبير لمشجعي منتخب الأرجنتين بعدما نشرت وسائل الإعلام المختلفة عدم ظهور ميسي في التدريبات.

وأفادت صحيفة "أوليه" الأرجنتينية أن ميسي بدأ تدريباته في صالة الألعاب الرياضية بعيدًا عن المجموعة الرئيسية مع رودريجو دي بول ولياندرو باريديس وأنخيل دي ماريا ونيكولاس أوتاميندي، قبل أن ينضم إلى بقية الفريق بعد مغادرة وسائل الإعلام.

وأشار التقرير الأرجنتيني إلى أن ميسي دخل إلى الملعب التدريبي بعد مغادرة وسائل الإعلام، ويأمل المدرب ليونيل سكالوني في أن يتمكن نجمه من الوصول إلى ذروة اللياقة البدنية في الوقت المناسب لمباراتهم الافتتاحية ضد السعودية في غضون أربعة أيام.

يذكر أن ميسي أثار القلق أثناء مواجهة الأرجنتين مع الإمارات والتي انتهت بنتيجة 5-0 لراقصي التانجو، لتشهد المباراة تعرض ميسي للإصابة بعد صراع على الكرة والسقوط على أرض الملعب حيث أمسك بقدمه قبل مساعدته في الوقوف على قدميه ليستمر حتى نهاية المباراة.