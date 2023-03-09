هل سينتقل ليونيل ميسي إلى النصر؟ وليد الفراج يحسمها

تعرف على موقف النصر من ضم ميسي

انتشرت بعض الأقاويل خلال الساعات الماضية، حول إمكانية الجمع بين النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي في فريق نادي النصر بداية من الموسم المقبل.

ويصل ميسي رفقة عائلته خلال شهر مارس الجاري، في رحلة للترويج عن السياحة السعودية، حيث هناك أنباء عن أن الرحلة ستشهد أيضًا اتفاقه على التوقيع مع نادي الهلال.

أحد متابعي برنامج "أكشن مع وليد" وجه سؤالًا إلى وليد الفراج مقدم البرنامج: "ميسي جاي للسعودية مع عائلته زيارة، والنصر إن شاء الله تعالى".

ورد الفراج قائلًا: "من جلب رونالدو إلى النصر لن يجلب ميسي أيضًا، إذا حضر ليونيل فإنه سينتقل إلى ماكن مختلف".

ورفض ميسي تجديد عقده مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، والذي ينتهي بنهاية الموسم، وسط مؤشرات تؤكد على أنه سينتقل إلى الدوري السعودي من بوابة الهلال أو الاتحاد.