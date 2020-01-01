هل سيعود ثيو هرنانديز إلى ريال مدريد الصيف القادم؟

وكيل أعماله يجيب على تساؤلات مشجعي ميلان

بعث وكيل أعمال المدافع الفرنسي ثيو هيرنانديز، رسالة مطمئنة لمشجعي نادي ميلان بشأن مستقبل هداف الفريق في الموسم المقبل.

وانتقل صاحب الـ22 عامًا إلى "سان سيرو" في سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة، مقابل رسوم بلغت حوالي 20 مليون يورو، لكن الآن تضاعفت قيمته السوقية، بعد ظهوره اللافت مع شياطين ميلانو.

ويبصم اللاعب الأعسر على موسم أكثر من جيد على المستوى الفردي، بتسجيل خمسة أهداف، آخرهم هدف الفوز على أودينيزي في بداية النصف الثاني لموسم جنة كرة القدم، بالإضافة لتمريرتين حاسمتين من مشاركته في 16 مباراة مع الفريق.

من جانبه، تعمد وكيل أعماله السيد جارسيا كويلون طمأنة مشجعي ميلان، بعد انتشار شائعات عن رغبته في العودة إلى ريال مدريد الصيف القادم.

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وقال الوكيل لصحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية "سيبقى كما هو. إن ميلان هو المكان المناسب بالنسبة له، وبالنسبة لثيو. فهو ما زال يحتاج لمزيد من التطوير، والآن هو مع الفريق المثالي للقيام بذلك".

وكان لاعب شباب فرنسا قد حط الرحال إلى ريال مدريد في صيف 2017، بعد كسر الشرط الجزائي في عقده مع أتلتيكو مدريد -24 مليون يورو-، إلا أنه عانى الأمرين من أجل الحصول على فرصته.

ونظرًا لقلة مشاركته في موسمه الوحيد في معقل الملوك، اضطر للخروج على سبيل الإعارة في الموسم التالي لريال سوسييداد، قبل أن يختار الذهاب إلى ميلان بعقد دائم ظاهريًا، لكن ببنود تعطي الريال الحق في إعادته مرة أخرى بسعر مخفض –لا يزيد كثيرًا عن رسوم نقله إلى إيطاليا-.