هل سيضم جوليان ألفاريز من مانشستر سيتي؟ رئيس أتلتيكو مدريد يحسمها

تعرف على موقف أتلتيكو مدريد من النجم الأرجنتيني

حسم إنريكي سيريزو رئيس نادي أتلتيكو مدريد موقف ناديه من التعاقد مع النجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز مهاجم مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت بعض التقارير قد أشارت خلال الفترة الأخيرة، إلى أن أتلتيكو مدريد يُريد التعاقد مع ألفاريز نجم السيتي، لتدعيم صفوفه بناءً على رغبة المدرب دييجو سيميوني.

وقال سيريزو خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "جوليان ألفاريز لاعب في مانشستر سيتي، وأعتقد أنه لن يرحل عن فريقه".

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وارتبط اسم ألفاريز بأندية أتلتيكو مدريد وتشيلسي وباريس سان جيرمان خلال الآونة الأخيرة، ولكن يبدو أن مانشستر سيتي متمسكًا باستمراره.

وينتهي عقد ألفاريز مع مانشستر سيتي خلال صيف 2028، وعلى الرغم من ذلك هناك أخبارًا تُشير إلى أنه يرغب في الرحيل بسبب عدم الاعتماد عليه بصفة أساسية مع فريقه.