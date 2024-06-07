هل سيرحل عن النصر؟ أليكس تيليس يحسمها

تيليس يحدد موقفه من الرحيل عن النصر

حسم النجم البرازيلي أليكس تيليس مصيره من الاستمرار مع نادي النصر الموسم المقبل، بعد الأخبار التي تم تداولها خلال الفترة الأخيرة.

تيليس كان قد انضم لصفوف النصر خلال صيف 2023، قادمًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي، ليُصبح أحد العناصر الأساسي في صفوف العالمي خلال موسم 2023-24.

ونشر تيليس عبر حسابه على منصة "إنستجرام" فيديو لأبرز لقطاته في الموسم مع النصر، حيث كتب عليها تعليقًا، يؤكد فيه على أنه سيستمر مع العالمي الموسم القادم.

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وقال أليكس في تعليه: "مرحبًا بكم يا أصدقائي، لقد استغرق الأمر مني أسبوعًا لكتابة هذه الرسالة، لأنني ما زلت مستاءً من الطريقة التي انتهى بها موسم 2023-24، ولم يكن هذا ما توقعناه، ولكن تأكدوا من أن القادم سيكون أفضل".

واختتم رسالته قائلًا: "ومع ذلك أعتقد أننا قاتلنا بكل كلل طوال العام، بتضحيات جماعية وفردية، وإن شاء الله سأكون معكم موسم آخر كي أقوم بتشريف قميص العالمي، وأحقق معه الألقاب، بإذن الله سأكون أكثر استعدادًا من أي وقت مضى".