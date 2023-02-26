هل سيحصل كريستيانو رونالدو على ميدالية إذا فاز مانشستر يونايتد بلقب كأس كاراباو؟

حقيقة حصول رونالدو على ميدالية بطولة كأس الرابطة الإنجليزية؟

يستعد فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لمواجهة قوية أمام نيوكاسل في نهائي بطولة كأس كاراباو 2023 مساء اليوم الأحد.

وكان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قد شارك في افتتاح مباريات هذه البطولة قبل رحيله عن الفريق وفسخ العقد بينهم وانتقاله إلى فريق النصر السعودي.

وتنص لوائح البطولة على عدم حصول رونالدو على ميدالية إذا انتصر مانشستر يونايتد وتوج بالبطولة لأنه لم يسجل في قائمة الفريق في المسابقة هذا الموسم فهو كان متاحًا لمباراة واحدة فقط بلقاء في الدور الثالث مع أستون فيلا.

ويطمح فريق الشياطين الحمر في التتويج بلقب هذه البطولة وإنهاء انتظارهم لمدة ست سنوات لتحقيق نجاح ملموس على ملعب ويمبلي اليوم الأحد.

وفاز رونالدو بلقب كأس الرابطة الإنجليزية مرتين خلال فترته الأولى مع مانشستر يونايتد.

وتغلب اليونايتد على أستون فيلا وبيرنلي وتشارلتون ونوتنجهام فورست ليشق طريقه إلى نهائي كأس كاراباو.