هل سيتم إيقاف النصر من القيد في قضية جوليانو دي باولا؟

الأخبار تؤكد على أن جوليانو سيتسبب في أزمة لنادي النصر!

shahid

انتشرت بعض الأخبار خلال الساعات الماضية، بعض الأخبار التي تؤكد على أن نادي النصر سيتعرض لعقوبة المنع من التسجيل فترتي انتقال، بسبب قضية البرازيلي جوليانو دي باولا.

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الإعلامي محمد البكيري كتب تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، يؤكد فيها على أن الاتحاد الدولي "فيفا" يلزم النصر بدفع أكثر من 5 ملايين يورو للاعب جوليانو، وسيكون النادي ممنوعًا من التسجيل لفترتين".

ورد الإعلامي عبد العزيز المريسل في تغريدة عبر حسابه، متحديًا البكيري وقائلًا: "إذا منع النصر من التسجيل بسبب قضية جوليانو سأعتزل الإعلام، صوروا تغريداتهم".

وفي تغريدة أخرى، قال المريسل: "النصر أقفل قضية جوليانو نهائيًا، وسددها بالكامل منذ فترة ليست بالقصيرة ولا وجود لها نهائيًا الآن".

واختتم المريسل تصريحاته قائلًا: "أتمنى من الإدارة القانونية في النادي، محاسبة من أثار هذا الموضوع الآن، وهو في الواقع منتهي".

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