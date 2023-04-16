هل سيتغير موعد كلاسيكو الاتحاد والهلال بناءً على عيد الفطر؟

المباراة محدد لها يوم 23 إبريل الجاري

shahid

يلتقي الاتحاد مع الهلال في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين مساء الإثنين الموافق 23 إبريل الجاري في جدة، وقد أثيرت عدة أقاويل في الساعات الأخيرة حول إمكانية تأجيله ليوم واحد.

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

ويعود السبب لتلك الأقاويل إلى إمكانية تغير موعد بدء عيد الفطر السعيد، حيث كان يُعتقد طبقًا للتقويم الهجري أن المباراة ستُقام ثالث أيام العيد، الذي سيبدأ يوم الجمعة القادم، لكن الحديث مؤخرًا عن إمكانية بدء أيام العيد يوم السبت المقبل أدى لظهور تلك الأقاويل حول إمكانية تأجيل المباراة ليوم واحد حتى تبقى في موعدها الهجري.

الإعلامي وليد الفراج حسم الجدل حول الأمر بالتأكيد على أن الكلاسيكو سيُقام في موعده المحدد طبقًا للتقويم الميلادي، 23 إبريل الجاري، وبغض النظر عن موعد انتهاء رمضان وبدء عيد الفطر.

المباراة التي ستقام في ملعب الجوهرة بجدة من المتوقع أن تشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا كالمعتاد في مباريات العميد هذا الموسم.

يُشار إلى أن النصر سيُواجه الوحدة في نصف النهائي الآخر يوم الإثنين الموافق 24 إبريل الجاري.

Shahid