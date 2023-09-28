هل سيتعاقد معه؟ جيرارد يحسم موقف الاتفاق من لينجارد

تعرف على مصير لينجارد مع نادي الاتفاق

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كشف المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد المدير الفني لفريق نادي الاتفاق، عن موقفه من التعاقد مع مواطنه جيسي لينجارد لاعب مانشستر يونايتد ونوتنجهام فورست السابق.

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وظهر لينجارد لأول مرة في تدريبات نادي الاتفاق مساء أمس الأربعاء، بعدما حصل على موافقة من الإدارة للتدريب رفقة الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال جيرارد خلال تصريحات لبرنامج "في المرمى" عبر قناة العربية: "لينجارد موهوب ولاعب حر، وبدأ في التدريب معنا خلال الوقت الحالي".

وأضاف المدرب الإنجليزي: "جيسي لينجارد أصبح لاعب حر وسنقوم بتقييمه الأسابيع المقبلة، قبل اتخاذ القرار النهائي بالتعاقد معه مستقبلًا".

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ورحل لينجارد عن صفوف نوتنجهام فورست، بعدما انتهى عقده في شهر يونيو الماضي، حيث أصبح لاعبًا حرًا، حيث أكد في تصريحات سابقة على أنه يفكر في الانتقال إلى دوري روشن السعودي، بعد سلسلة التعاقدات القوية التي حدثت.

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