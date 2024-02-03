هل ستعيد هاري كين لتوتنهام؟ .. بوستيكوجلو يكشف مستقبل فريقه!

مطالبات بعودة هاري كين إلى توتنهام وبوستيكوجلو يرد...

رد إنجي بوستيكوجلو، المدير الفني لنادي توتنهام، على المطالبات بعودة، هاري كين، نحم بايرن ميونخ الحالي، إلى صفوف سبيرز مرة أخرى، بعد رحيله في الصيف الماضي.

وانتقل كين، إلى بايرن ميونخ، في فترة الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة وصلت إلى 100 مليون يورو، ونجح في تحقيق نجاحًا كبيرًا في وقت قياسي، وتمكن من تسجيل 28 هدفًا في 27 مباراة بكافة المسابقات.

وجاءت مطالبات من جماهير توتنهام، بعودة هداف الفريق السابق من جديد إلى شمال لندن، خاصة في ظل المستوى الجيد الذي يقدمه الفريق في الموسم الحالي، وينقصه فقط تواجد كين.

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ورد بوستيكوجلو، على مطالبات عودة كين، في تصريحاته لقناة " TNT Sports" وقال: "سيكون أمرًا رائعًا لو استطعنا ذلك، ولكن الجميل أن كل ما قدمه هاري للنادي سيبقى إلى الأبد".

وأضاف: "وعلى الرغم من أن هاري كين ليس معنا الآن، ولكنه سيظل دائمًا جزءًا من تاريخ النادي".

جدير بالذكر أن توتنهام، سقط في فخ التعادل بهدفين لكل فريق امام إيفرتون، عصر اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الـ 23 من الدوري الإنجليزي، ليصل الفريق اللندني إلى النقطة 44 في المركز الخامس.