هل رفض ليونيل ميسي عرض الهلال؟ .. جديد المفاوضات بعد تعليق فهد بن نافل "المحبط"

زهيرة عادل
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Lionel Messi Angers PSG Ligue 1 21042023Getty
ليونيل ميسيالهلالباريس سان جيرمانانتقالاتدوري روشن السعوديالدوري الفرنسي - ليج 1

رئيس الهلال أقلق جماهير ناديه برد فعله على الصفقة، فما هو جديد المفاوضات مع ليونيل ميسي؟

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بين تفاؤل وفقدان أمل تدور مشاعر جمهور الهلال السعودي حول صفقة الأرجنتيني ليونيل ميسي، خاصةً وأنها فرصة ربما لن تتكرر مرة أخرى في ظل دخول اللاعب حاليًا الفترة الحرة في عقده مع ناديه باريس سان جيرمان الفرنسي.

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الأسبوع الماضي، أثار فهد بن نافل؛ رئيس الزعيم، الجدل وتسبب في إحباط جمهور ناديه بعد رد فعله عندما طالبه أحد الجماهير بضم ليو، لكن يبدو أن الأمور لم تنته بعد.

وفقًا للصحفي الشهير رودي جاليتي فإن ممثلي الهلال في باريس سيجتمعون مع ميسي في الأول من مايو المقبل، أي في اليوم التالي لمواجهة سان جيرمان أمام لوريان، ضمن الجولة الـ33 من الدوري الفرنسي الممتاز.

وأوضح جاليتي أن مسؤولي النادي السعودي عازمون على تأكيد وعودهم للاعب بأنه سيصبح الأعلى أجرًا في العالم، إذ سيمنحونه 400 مليون دولار سنويًا.

من جانبه، أكد الصحفي الأرجنتيني سيزار لويس ميرلو أن برشلونة لم يقدم عرضه لميسي، إنما العروض الرسمية التي يمتلكها اللاعب حاليًا من الهلال وسان جيرمان فقط، لتنحصر المنافسة بينهما فقط، مع محاولات من تشافي هيرنانديز؛ المدير الفني للبرسا، لكنها غير رسمية.

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