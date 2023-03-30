هل حُسمت الصفقة؟ وكيل إلكاي جوندوان يعلن حقيقة توقيعه لبرشلونة

صحيفة "جارديان" كشفت عن العامل الحاسم لقرار اللاعب

نفى وكيل لاعب الوسط الألماني إلكاي جوندوان، وجود أي اتفاق لنجم مانشستر سيتي حول الانتقال إلى برشلونة خلال الميركاتو الصيفي القادم.

عقد صاحب الـ32 سنة ينتهي مع سيتي خلال شهر يونيو المقبل، وزعمت بعض التقارير الإسبانية حسم برشلونة لصفقة التعاقد مع اللاعب بالمجان.

ولكن وكيله إلهان جوندوان قال في تصريحات نقلتها صحيفة "جارديان" البريطانية:"بالتأكيد لا يوجد اتفاق حتى الآن مع أي نادٍ في الوقت الحالي".

وأضاف:"تركيز إلكاي في الأسابيع الأخيرة كان فقط على مانشستر سيتي وولادة ابنه، الآن هو في المرحلة النهائية من الموسم ويركز على إنهاء الموسم بأفضل صورة ممكنة، وبالنسبة للموسم القادم فإن كل الاحتمالات مفتوحة".

وفي سياق متصل قالت "جارديان" إن مدة العقد الذي سيعرضه برشلونة أو مانشستر سيتي على جوندوان، ستكون عنصر الحسم في الوجهة القادمة للاعب، بسبب حرص الألماني على ضمان مستقبله لأطول فترة ممكنة بعد اعتزاله الدولي وتركيزه على مسيرته مع الأندية.

يذكر أن جوندوان لعب 37 مباراة مع سيتي بكل البطولات هذا الموسم، ونجح في تسجيل 4 أهداف وصنع مثلهم.