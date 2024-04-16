هل تؤجل مواجهة الهلال مرة أخرى؟ .. ازدياد الوضع سوء في العين الإماراتية

الاتحاد الآسيوي أمام موقف صعب..

بحكم أنه كان من المفترض أن تكون مواجهة العين الإماراتي والهلال السعودي مقامة في التوقيت الحالي، الجميع يراقب الأحوال الجوية في الإمارات، والتي يبدو أنها تزداد سوءًا.

الزعيم السعودي كان من المفترض أن يحل ضيفًا على منافسه الإماراتي في مدينة العين، في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الإثنين، بتوقيت مكة المكرمة، ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

لكن قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأجيل المباراة في ظل سوء الأحوال الجوية في العين، وهطول الأمطار بغزارة على استاد هزاع بن زايد، ليتحدد لها يوم غدٍ الأربعاء في الساعة السابعة أيضًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبمتابعة الأوضاع هناك، نشر عدد من الصحفيين المرافقين لبعثة الهلال فيديوهات من مناطق مختلفة بمدينة العين ومن أمام مقر إقامة بعثة الفريق السعودي، تُظهر ازدياد هطول الأمطار حتى ارتفعت كثافتها في بعض الشوارع، مع استمرار شدة الرياح.

وبدأ البعض يتحدث عن تأجيل محتمل جديد للمباراة، وإن كان الحساب الرسمي للنادي الإماراتي نشر فيديو قبل ساعتين تقريبًا، من الجولة التفقدية لمراقب المباراة باستاد هزاع بن زايد، مؤكدًا جاهزيته لاستضافة اللقاء غدًا.

يذكر أن الهلال وصل لنصف النهائي بعدما أطاح بالاتحاد السعودي، فيما صعد العين على حساب النصر السعودي.