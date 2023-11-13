هل تورط نجوم الاتحاد في "طرد" نونو سانتو من الاتحاد؟ .. إيجور كورونادو يكشف الحقيقة

تحدث عن علاقة نجوم نادي الاتحاد مع نونو سانتو

SHAHID

النجم البرازيلي إيجور كورونادو، صانع ألعاب نادي الاتحاد السعودي؛ أحد الأسماء التي قيل إنها متورطة في الانقلاب على المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، والتورط في "إقالته" من منصبه.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الاتحاد أقال سانتو، مساء يوم الثلاثاء الماضي؛ بسبب التراجع الكبير في النتائج، وأسند المهمة إلى الوطني حسن خليفة، بشكل مؤقت؛ لحين التعاقد مع مدير فني عالمي.

وفي هذا السياق.. نفى كورونادو في تصريحات لبرنامج "دورينا غير"، وجود أي خلافات بين نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، والمدير الفني البرتغالي "المقال"؛ وهو ما يؤكد على عدم تورطهم في إقالته.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وكشف النجم البرازيلي، عن أن علاقة نجوم العميد الاتحادي مع نونو سانتو، كانت جيدة؛ حيث كان الجميع يحترم عمل المدرب، لما قدمه مع الفريق، لأكثر من عام كامل.

واعتبر إيجور كورونادو، أن "الإقالة" أمر طبيعي لجميع المدربين في عالم الساحرة المستديرة، موضحًا أن نجوم نادي الاتحاد، ينتظرون المدير الفني الأجنبي الجديد.

جدير بالذكر أن سانتو، تولى تدريب نادي الاتحاد في صيف العام الماضي؛ وقاده للتتويج بثنائية دوري روشن السعودي للمحترفين وكأس السوبر المحلي، في 2022-2023.

SHAHID