“هل تمزح؟!”.. جوارديولا يسخر من نجم فريقه بسبب حديثه مع الحكم!

جوارديولا يسخر من نجم مانشستر سيتي...

سخر بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، من لاعب فريقه برناردو سيلفا، بعد حديثه مع الحكم ومطالبته بركلة جزاء، لصالح سيتي أمام مانشستر يونايتد، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وخسر مانشستر سيتي، النهائي أمام الجار يونايتد، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم السبت، على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن.

وأثناء الشوط الأول طلب اللاعب البرتغالي من حكم اللقاء احتساب ركلة جزاء لفريقه، ليسخر منه مدربه بين الشوطين.

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والتقطت عدسات الكاميرات، حوار بين جوارديولا، وسيلفا بين الشوطين، قال فيه المدرب الإسباني: "ركلة جزاء يا حكم؟ هل تمزح؟".

جدير بالذكر أن ديربي مانشستر، سيتجدد مرة أخرى مطلع الموسم المقبل وتحديدًا في شهر أغسطس، في كأس الدرع الخيرية.