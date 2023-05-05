هل تمت؟ أول رد رسمي من بوروسيا دورتموند على انتقال بيلينجهام إلى ريال مدريد!

جديد صفقة بيلينجهام إلى ريال مدريد

رد إدين تيرزيتش مدرب بوروسيا دورتموند على التقارير العديدة التى تؤكد رحيل جود بيلينجهام في نهاية الموسم متجهًا إلى ريال مدريد.

وأكد المدرب الألماني أن النادي لا يشعر بالقلق من التقارير التي تفيد بأن لاعب خط الوسط الإنجليزي سيغادر إلى ريال مدريد هذا الصيف.

الصحافة الإسبانية أفادت أن بيلينجهام على وشك الانتهاء من اتفاق مع ريال مدريد من شأنه أن ينضم إلى النادي بموجب عقد مدته ست سنوات ومع ذلك، لم يتم تأكيد أي شيء من قبل أي من الطرفين، ويقول ترزيتش أن بوروسيا معتاد على مثل هذه التكهنات، بعد أن تعامل مع مواقف مماثلة فيما يتعلق بإرلينج هالاند وجادون سانشو، اللذان غادرا لاحقًا للانضمام إلى مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد على التوالي.

وقال تيرزيتش في مؤتمر صحفي: "الآن تأتي الأخبار من إسبانيا قبل أن تأتي من إنجلترا وقبل أن تأتي من فرنسا في وقت ما، العام الماضي كان هالاند، والعام الذي سبقه كان سانشو لدينا الكثير من الخبرة في ذلك على مدى السنوات القليلة الماضية".

وأتم: "يأتي جود إلى هنا كل يوم ويعطي كل شيء ليصبح بطلًا لألمانيا في نهاية الموسم لم أسمع منه حتى أنه منخرط مع أي نادٍ، نحن مهتمون أكثر بكيفية جعله أفضل للفريق وهذا هو الموضوع الوحيد الذي أجريته معه حاليًا، والباقي مواضيع ليس لها مكان في غرفة الملابس أو في مكتب المدير كل ما يهمنا الآن هو التأكد من أن لدينا شيئًا لطيفًا حقًا نحمله في أيدينا نهاية الموسم - درع الدوري -".

اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا يتبقى في عقده عامين مع دورتموند، لكن التكهنات بشأن مستقبله تتزايد منذ بعض الوقت فابالإضافة إلى مدريد، تم ربط ليفربول ومانشستر سيتي بنجم إنجلترا الشاب، على الرغم من أن الريدز قد انسحب بسبب طلب دورتموند ب120 مليون جنيه استرليني للموافقة على بيعه.