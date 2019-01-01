هل تكون مباراة هيرتا برلين هي المسمار الأخير في نعش فافر؟

زورك يلمح لذلك..

على الرغم من إعلان هانز يواخيم فاتسكه، الرئيس التنفيذي لبوروسيا دورتموند، عن ثقة النادي في مدربه الحالي لوسيان فافر، إلا أن الأخير قد يعيش أيامه الأخيرة داخل ملعب السيجنال إيدونا بارك بالفعل.

بوروسيا دورتموند يعيش حالة من التراجع مع فافر، وبدأت الحالة الفنية المتردية تتجلى خلال الهزيمة المذلة برباعية نظيفة من بايرن ميونخ في البوندسليجا، والتي خلالها لم يتمكن دورتموند من تسديد أي كرة على مرمى نوير.

لكن ما زاد الطين بلة كان التعادل الذي حدث في الأسبوع الماضي أمام بادربورن، الصاعد حديثًا من الدرجة الثانية، والذي يتزيل ترتيب البوندسليجا، وقد فاجأ كتيبة فافر بثلاثة أهداف في الشوط الأول.

بعد المباراة خرج فاتسكه وأعلن عن ثقته في فافر، ولكن في الوقت نفسه أرسل رسالة مفادها أن أمام المدرب السويسري فرصة أخيرة لتحسين النتائج عبر الانتصار ولا شيء سواه أمام برشلونة في دوري الأبطال ثم هيرتا برلين.

إلا أن فافر واصل سلبيته، وتلقى هزيمة مروعة من برشلونة بثلاثة أهداف لهدف قد تُطيح بالأصفر والأسود من دوري الأبطال إن انتصر إنتر في الجولة المقبلة على البرسا في السان سيرو.

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بالتالي، فإن مباراة هيرتا هي الفرصة الأخيرة لفافر، وهو ما بدا واضحًا في تصريحات مايكل زوك، المدير الرياضي لدورتموند، والتي أدلى بها لسكاي شبورت اليوم، فقال "أنا مقتنع أننا من الممكن أن نفعلها، لا يزال عندي إيمان.".

كما أضاف "الفوز على هيرتا برلين ضروري للغاية، علينا أن نحدث التحول في النتائج والأداء وأن نواصل اقترابنا من مراكز الصدارة.".

الجدير بالذكر أن يورجن كلينسمان، أسطورة الكرة الألمانية، قد تولى تدريب هيرتا برلين في الأيام القليلة الماضية، ومن المقرر أن تكون أول مباراة له بعد العودة للتدريب للبوندسليجا بعد 10 سنوات من الابتعاد، هي مباراة السبت أمام دورتموند.

كما يجدر الإشارة إلى أن دورتموند يقبع حاليًا في المركز السادس برصيد 20 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن بايرن ميونخ، و5 عن المتصدر، بوروسيا مونشنجلادباخ.