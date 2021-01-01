هل تعمد داني ألفيش السخرية من جماهير فريقه السابق؟

مثير للجدل كعادته..

أثار داني ألفيش، لاعب ساوباولو الحالي، جدلًا كبيرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فيما اعتبرته جماهير إشبيلية "سخرية منهم" من قبل المدافع البرازيلي.

وكان إشبيلية هو البوابة الأولى لداني ألفيش في أوروبا، حيث انضم إليه في 2002 من باهيا البرازيلي، قبل أن ينطلق منه إلى برشلونة عام 2008 نظير 35 مليون يورو.

وخلال الساعات الماضية، نشر ألفيش صورة عبر حسابه على تويتر وهو شاب في إشبيلية كتب فيها "الابن الطيب ينبغي أن يعود إلى منزله".

المزيد من الفرق

Como dice el dicho: EL BUENO HIJO A CASA SIEMPRE VUELVE!

#🙏🏽 pic.twitter.com/vCdMrWKzZA — Daniel Alves (@DaniAlvesD2) January 11, 2021

التغريدة تسببت في ارتفاع آمال جماهير النادي الأندلسي في أن يعني ذلك عودة الظهير الطائر مرة أخرى إلى رامون سانشيز بيزخوان، إلا أن أملهم اصطدم بواقع مرير.

اتضح أن الدولي البرازيلي كان يروِّج من خلال هذه التغريدة إلى تمثيل إشبيلية ولكن في نادي الرياضات الإلكترونية، ما اعتبره البعض إهانة وسخرية من مشاعر الجماهير.

الجدير بالذكر أن ألفيش لعب 250 مباراة بقميص إشبيلية على مدار ستة أعوام، وسجل 16 هدفًا وفاز بخمسة ألقاب بما في ذلك لقبين لبطولة الدوري الأوروبي.

كما تجدر الإشارة إلى أن اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا ينشط حاليًا في البرازيل مع ساوباولو منذ 2019، بعدما مثّل قبلها باريس سان جيرمان ويوفنتوس في أعقاب مغادرته لبرشلونة.