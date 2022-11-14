هل تعمد الإساءة لهم؟! .. مانشستر يونايتد يستطيع فسخ عقد رونالدو!

هل كانت تلك التصريحات عبارة عن خطة من كريستيانو رونالدو للرحيل عن مانشستر يونايتد؟!

كشف محامي رياضي كبير مقرب من مانشستر يونايتد أن تصريحات النجم كريستيانو رونالدو الأخيرة تمنح الشياطين الحمر الحق في فسخ عقد اللاعب لو أرادوا ذلك من طرف واحد دون تحمل أي أعباء.

جاء هذا عبر تغريدات نشرتها على عهدته صحيفة "ديلي ميل" وأكدت أنه حذفها بعد ذلك، عقب القنابل التي ألقاها النجم البرتغالي في مقتطفات من حواره مع بيريس مورجان عبر صحيفة "صن"، والتي هاجم فيها النادي وإريك تين هاج وأكد أنه لا يحترم مدربه الهولندي وسخر من واين روني.

المحامي أوضح أن فسخ العقد سيكون ببساطة بداعي فقدان الثقة ما بين الموظف والجهة التي قامت بالتوظيف، وهو ما لا يسمح بممارسته لوظيفته بشكل طبيعي.

وكان رونالدو قد حاول الرحيل عن صفوف الشياطين الحمر في الصيف الماضي بحسب تقارير عديدة، لكن الإدارة وتين هاج أبدوا تمسكهم باستمراره مع الفريق.

جدير بالذكر أن رونالدو كان قد غاب عن آخر مواجهتين لمانشستر يونايتد ضد أستون فيلا وفولهام وبرر المدير الفني غيابه بالمرض، لكن الآن بعد ظهور المقابلة فتح ذلك بابًا للتخمين حول الأسباب الحقيقية للغياب.