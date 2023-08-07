"هل تعرفين إبراهيموفيتش؟".. سؤال صحفي يصدم بطلة السويد بعد إقصاء الولايات المتحدة الأمريكية

سؤال غريب يُطرح في المؤتمر الصحفي بعد نهاية مباراة الولايات المتحدة الأمريكية والسويد

في حدث تاريخي ودع فيه حامل لقب كأس العالم للسيدات البطولة للمرة الأولى من هذا الدور على يد السويد، قرر صحفي أن يطرح تساؤلًا غريبًا على بطلة الليلة خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة.

خرج حامل اللقب الولايات المتحدة الأمريكية من بطولته المفضلة كأس العالم للسيدات من دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخه.

الإقصاء جاء على يد منتخب السويد بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

مباراة درامية بطلتها كانت حارسة مرمى السويد زيتشيرا موسوفيتش بعد التألق في المباراة والتصدي لـ11 تسديدة هددت مرماها على مدار الـ90 دقيقة والأشواط الإضافية.

ماذا حدث؟

تواجدت زيتشيرا موسوفيتش في المؤتمر الصحفي بعد تسلّم جائزة أفضل لاعبة في المباراة، وفي حين تبادلت الأسئلة والإجابات تردد سؤال غير متوقع غيّر ملامح وجهها.

"هل تعرفين زلاتان إبراهيموفيتش"؟

اللاعبة السويدية من أصل بوسني مثل زلاتان تمامًا تفاجأت من السؤال لكنها أجابت: "الجميع في السويد يعرف من هو إبراهيموفيتش".

ماذا الآن؟

لم يتحدد حتى الآن سوى مواجهتين في ربع نهائي كأس العالم للسيدات 2023.

منتخب السويد يلتقي مع اليابان في ربع النهائي الجمعة المقبلة 11 أغسطس في العاشرة والنصف صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

فيما تأهل منتخب إسبانيا لمواجهة هولندا في اليوم ذاته في الرابعة فجرًا.

وتتبقى مواجهات إنجلترا أمام نيجيريا، وأستراليا أمام الدنمارك، وكولومبيا أمام جامايكا، وأخيرًا فرنسا أمام المغرب لتحديد بقية المتأهلين إلى هذا الدور.