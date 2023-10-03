فيديو | هل تعرض للضرب في إيران؟ .. إصابة مثيرة للجدل لفابينيو بعد أزمة الاتحاد وسباهان

فيديو مثير للجدل لنجم وسط الاتحاد..

عقب ساعات من أزمة نادي الاتحاد السعودي في إيران، ذهب الجدل نحو البرازيلي فابينيو؛ لاعب وسط العميد، بعدما ظهر بإصابة في وجهه!

العميد عاد في الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء، لجدة بعد إلغاء مواجهته أمام سباهان أصفهان الإيراني، قبل بدايتها، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وجاء إلغاء المباراة بقرار من مراقبها، في ظل وجود صور وتماثيل لشخصيات سياسية في مداخل الملعب، وهو ما دفع النادي السعودي لرفض نزول الملعب إلا بعد إزالتها، لكن تمسك الجانب الإيراني بموقفه، ليعود النمور للسعودية دون خوض اللقاء.

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واستأنفت كتيبة المدرب البرتغالي نونو سانتو مساء الأمس، تدريباتها بشكل طبيعين استعدادًا لاستئناف المنافسات في دوري روشن السعودي، لكن مظهر فابينيو أثار الجدل..

الحسابات الاتحادية تداول فيديو للاعب الوسط البرازيلي، يظهر به مصابًا بكدمة أسفل العين، ليثير التساؤلات عما إذا كان قد تعرض للاعتداء في إيران!

لم يصدر أي توضيح رسمي بشأن إصصابة فابي، وأحاديث الصحفيين المرافقين للاتحاد في إيران لم تكشف عن تعرض أي لاعب للاعتداء، وتبدو الجماهير الإيرانية بريئة من هذه الإصابة إلى أن يثبت العكس.

يذكر أن مصير المباراة الملغاه لم يتضح بعد، إذ يجري الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تحقيقاته حاليًا، وسط مزاعم سعودية وإيرانية أن القرار سيصب في مصلحة العميد، في ظل مخالفة سباهان مبدأ "عدم خلط السياسة بالرياضة".