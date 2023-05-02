هل تعرض لإصابة؟ كريم بنزيما خارج حسابات أنشيلوتي لمباراة سوسييداد!

أحمد مجديأحمد مجدي
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Karim Benzema Real Madrid 2022-23Getty Images
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الفرنسي أهم نجوم الملكي

لم يضع المدرب كارلو أنشيلوتي نجمه الفرنسي كريم بنزيما ضمن خططه لمباراة ريال سوسييداد المقبلة خارج الديار في الدوري الإسباني.

بنزيما غاب عن قائمة الفريق المتوجهة لملعب أنويتا لخوض مباراة هامة في معترك الدوري الإسباني الذي ينافس فيه ريال مدريد برشلونة بالأمتار الأخيرة.

ولا يوجد سبب طبي حول الأمر، ولكن الأساس يبدو أنه لإبقاء بنزيما متجهزًا بأفضل لياقة للمباريات الأخرى الأكثر أهمية مع اقتراب برشلونة من حسم صراع لقب الدوري الإسباني.

ريال مدريد يواجه أوساسونا في نهائي كأس ملك إسبانيا السبت، كما تنتظره مواجهتان معقدتان ضد مانشستر سيتي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بالتأكيد وجود بنزيما في كامل جاهزيته أمر ضروري في مثل هذه المباريات.

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