هل تظنون أنه انتهى؟ إيدين هازارد رفض 6 أندية في الميركاتو الحالي!

النجم البلجيكي ليس بعيدًا للغاية عن الدوريات الكبرى في أوروبا

يظن معظم متابعي كرة القدم العالمية أن البلجيكي إيدن هازارد لا يملك أي عروض من الأندية الاوروبية الكبرى، ولن يستطيع أن يواصل مسيرته وهو قريب من الاعتزال.

هذا الطرح منطقي قياسًا للسنوات الخمسة الأخيرة في مشوار البلجيكي حيث ظهر بالكاد رفقة ريال مدريد في السنوات الأخيرة وقضى معظم الوقت مصابًا.

الحلاق الخاص لإيدن هازارد، أحمد السناوي، نشر فيديو عبر منصات التواصل وهو يقوم بالحلاقة لهازارد، وفي أحد التعليقات قال متابع إن أي ناد لا يريد التوقيع مع هازارد، ليرد ضاحكًا: "تبًا.. لقد رفض 6 أندية!".

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يتسق هذا مع ما قاله هازارد لصحيفة "آس" الإسبانية في آخر حواراته داخل إسبانيا حين أكد أنه رفض بعض العروض، وأن نيته الكبرى البقاء في المستوى الأوروبي العالي، وأنه لا يفكر حاليًا سوى في اللعب بشكل منتظم.